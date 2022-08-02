Таиланд заинтересован в покупке российских энергоносителей

Таиланд выражает заинтересованность в импорте продуктов основных российских индустрий, включая удобрения и энергоносители. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявления посла Королевства Таиланд в России Сасивата Вонгсинсавата.

«Мы заинтересованы в продуктах ключевых российских индустрий, например, в удобрениях и энергоносителях», – сообщил Вонгсинсават.

По его мнению, Таиланд особенно заинтересован в низкоуглеродных технологиях, поскольку они успешно вписываются в цели.

«Биоциклическозеленой экономической модели», инициатором которой стали страны АТЭС. «Таиланд сейчас председательствует в организации, а Россия является ее членом», – цитирует посла Общественная служба новостей.