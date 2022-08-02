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Вице-премьер Испании Рибера: прекращение поставок газа из РФ вызовет рост цен на топливо

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Depositphotos

Вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера заявила, что прекращение поставок российского газа в Европу, скорее всего, вызовет рост цен на топливо в королевстве. Об этом сообщает телеканал Telecinco, передает ТАСС.

Она отметила, что Европа сейчас сталкивается с чрезвычайно сложной ситуацией, которая напрямую затрагивает особенно те страны, которые имеют высокую зависимость от газа из России.

«Если произойдет прекращение [поставок] газа со стороны [президента РФ Владимира] Путина, вероятно, будет значительный рост цен на газ», — сказала Рибера.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз должен сохранять единство перед лицом энергетического кризиса, в том числе вызванного сокращением поставок российского газа. Как указала глава ЕК, ряд европейских государств сильнее остальных зависят от газа из России, находясь в уязвимом положении. По мнению фон дер Ляйен, проблемы с поставками «голубого топлива» в эти страны, станут потрясением для всего ЕС в целом.

26 июля министры энергетики Евросоюза достигли политического соглашения по снижению спроса на газ. Ряд европейских стран не поддержали эту инициативу, в том числе Испания, Португалия, Италия, Польша и Венгрия.

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