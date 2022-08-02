В Германии опасаются проблем с крематориями из-за снижения поставок российского газа

В Германии опасаются, что из-за снижения поставок российского газа, работа крематориев будет осложнена, пишет Reuters.

По данным немецкой ассоциации похоронных бюро, в стране почти три четверти из миллиона умерших кремируют, это самый высокий показатель в Европе.

Председатель кремационного консорциума Германии Свенд-Йорк Соболевски заявил, что в случае нормирования потребления газа крематории должны остаться в приоритете у властей, так как без топлива большинство крематориев не смогут работать.

В ближайшей перспективе одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации может стать снижение средней температуры печей, что могло бы сэкономить от 10% до 20% газа, считают представители сферы. Также предлагается выключать одни печи, оставляя другие работать постоянно, чтобы они не остывали и не требовали больше газа для повторного нагрева. Однако не все крематории могут перейти на эту модель, отмечают источники.

25 июля «Газпром» объявил об остановке еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В Еврокомиссии призвали готовиться к прекращению поставок российского газа «в любой момент».