Минюст РФ внес «Фонд Открытой Эстонии» в список нежелательных в России НПО

Министерство юстиции РФ внесло в перечень нежелательных в России НПО эстонский «Фонд Открытой Эстонии». Об этом сообщается на сайте министерства.

«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация «Фонд Открытой Эстонии»* (Avatud Eesti Fond SA, Open Estonia Foundation*) Эстонская Республика», — отмечается в публикации.

На сайте фонда указано, что он зарегистрирован в Таллинне. В 2018-2020 годах деятельность организации была сосредоточена на «жизнеспособном и устойчивом некоммерческом секторе» и «росте сплоченности общества».

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность «Фонда Открытой Эстонии». Отмечалось, что деятельность организации может представлять угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

23 мая Генеральная прокуратура РФ объявила нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Фонд имени Генриха Бёлля» (Heinrich-Böll-Stiftung e.V.).

До этого Минюст внес в реестр нежелательных организаций украинскую «Крымскую правозащитную группу».