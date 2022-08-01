Премьер-министр Грузии сообщил об успехах экономики

Рост экономики Грузии в июне составил 7,2% в сравнении с прошлым, годом, а за полугодие данный показатель составил 10,5%. Об этом 1 августа заявил на заседании премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«Я также хотел бы сказать, что, например, в июне оборот предприятий-плательщиков НДС увеличился на 20,4%, а количество вновь зарегистрированных предприятий составило 6641 единицу, что примерно на 36% превышает данные прошлого месяца», — цитирует Гарибашвили ИА REGNUM.

Он заявил, что правительство будет стремиться к тому, чтобы данная динамика развития экономики продолжилась. Премьер-министр подчеркнул, что эти показатели являются «выдающимися» даже для стран Евросоюза.