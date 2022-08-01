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В России банки нарастили выдачу валютных кредитов физлицам до максимума с 2019 года

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Российский Центробанк сообщил, что в июне российские банки выдали физлицам — резидентам кредиты в иностранной валюте на сумму 70,7 млрд руб. ($1,25 млрд в эквиваленте) против 45,2 млрд руб. ($0,72 млрд) в мае. Сообщение об этом пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте.

Показатель в июне стал максимальным с 2019 года. Объем выдачи валютных кредитов растет второй месяц подряд.

При этом, по данным Центробанка, общий объем задолженности в иностранной валюте по розничному портфелю сокращается: к началу июля он составил 32,2 млрд руб. ($0,62 млрд), в июне — 44,3 млрд руб.

Представители банков ВТБ, Альфа-банка, Московского кредитного банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка заявили «Коммерсанту», что не выдают розничным клиентам кредиты в иностранной валюте.

В издании обратили внимание, что в последнее время Банк России подчеркивал тренд по девалютизации балансов банков.

Ранее 1 августа сообщалось, что российский Центробанк продлил ограничения на снятие наличных денег в иностранной валюте еще на 6 месяцев — до 9 марта 2023 года.

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