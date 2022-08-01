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Цены на продовольственные товары в Японии вырастут к осени 2022 года

В Японии спрогнозировали рост цен почти 2,5 тыс. наименований продуктов на 14% в августе

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Daisuke Asauchi/Global Look Press

Японцы в августе столкнутся с подорожанием 2 431 наименований продовольственных товаров. Об этом предупредили в научно-исследовательском центре Teikoku Databank.

Однако рекорд роста стоимости продуктов аналитики центра ожидают в октябре. По их прогнозам, подорожают еще 6 тыс. наименований товаров. А всего с сентября по ноябрь вырастут цены на 8 тыс. наименований.

Столько же тысяч продовольственных предметов повысились в цене за первые семь месяцев этого года (с января по июль). За весь 2022 год аналитики ожидают рост цен, примерно, на 20 тысяч товаров. В среднем цены вырастут на 14%.

Как отметили в Teikoku Databank, до лета стоимость продуктов росла из-за повышения мировых цен на зерно и топливо. Затем ситуацию усугубило падение иены, курс которой в какой-то момент опустился до 140 иен за доллар, а также рост цен на импорт.

На прошлой неделе сообщалось, что Московская биржа приостановит торги иеной с 8 августа. Японскую валюту не будут принимать в качестве обеспечения по операциям на валютных рынках. Приостановку операций связали с «потенциальными рисками» и «затруднениями при проведении расчетов».

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