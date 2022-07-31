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Volkskrant сообщило, что в Нидерландах начали запасаться дровами к зиме

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Ilya Naymushin/Reuters

В Нидерландах люди стали сталкиваться с дефицитом дров, которые люди начали массово приобретать к зиме из-за подорожания газа. Об этом сообщает издание Volkskrant.

Как заявил один из поставщиков дров Дэвид Вундеринк, в связи с высоким спросом на дрова, они могут закончиться и пропасть из продажи.

При этом коммерсант обратил внимание, что как правило клиенты заказывают дрова лишь в сентябре.

Также сами поставщики тоже испытывают проблемы, так как поставки из Восточной Европы в текущем году сократились из-за ситуации на Украине, добавили в газете.

Подчеркивается, что в результате новой политики государственной организации по лесному хозяйству Staatsbosbeheer голландские деревья перестали отдавать на дрова.

Ранее СМИ Германии констатировали неготовность немцев к последствиям санкций против России.

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Санкции против России
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