Volkskrant сообщило, что в Нидерландах начали запасаться дровами к зиме

В Нидерландах люди стали сталкиваться с дефицитом дров, которые люди начали массово приобретать к зиме из-за подорожания газа. Об этом сообщает издание Volkskrant.

Как заявил один из поставщиков дров Дэвид Вундеринк, в связи с высоким спросом на дрова, они могут закончиться и пропасть из продажи.

При этом коммерсант обратил внимание, что как правило клиенты заказывают дрова лишь в сентябре.

Также сами поставщики тоже испытывают проблемы, так как поставки из Восточной Европы в текущем году сократились из-за ситуации на Украине, добавили в газете.

Подчеркивается, что в результате новой политики государственной организации по лесному хозяйству Staatsbosbeheer голландские деревья перестали отдавать на дрова.

Ранее СМИ Германии констатировали неготовность немцев к последствиям санкций против России.