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Премьер Саксонии заявил, что ФРГ не сможет отказаться от газа из РФ в ближайшие 5 лет

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Hannibal Hanschke/Reuters

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил газете Zeit, что Германия в ближайшие пять лет не сможет отказаться от российского газа.

По словам политика, правительству Германии следует признать эту «горькую правду».

«Если мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда, и мы должны ее принять. <…> В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля», — заявил Кречмер.

Премьер Саксонии добавил, что немцы еще пока не осознают последствий повышения цен на газ. По его словам, в стране начали говорить об открытии пунктов обогрева, чтобы людям не пришлось «мерзнуть в своих квартирах».

Ранее руководитель министерства экономики Латвии Илзе Индриксоне заявляла, что страна будет обеспечена газом на отопительный сезон. По ее словам, Рига изначально не рассчитывала на поставки энергоносителей из Российской Федерации.

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