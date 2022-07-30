«Ведомости» написали, что немецкая компания OBI продала свой российский бизнес за €1

Международная немецкая торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI продала свой российский бизнес за €1. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на сообщение источников.

Сообщается, что сделка состоялась 27 июля. Немецкая компания подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже им шести юридических лиц российской сети DIY-магазинов OBI.

По условиям сделки, сначала 40% долей в этих организациях перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), а 60% получит бизнесмен Йозеф Лиокумович. Затем ГИСК Маx будет иметь право продать свою часть «третьим лицам». В настоящее время не сообщается, купит Лиокумович эти 40% или кто-то другой.

В СМИ Лиокумовича называли представителем австрийской группы компаний Supernova. Организация работает в области управления торгово-развлекательными центрами в Центральной и Восточной Европе.

В апреле сообщалось, что российский инвестор приобрел у немецкой OBI ее российское подразделение. 8 марта стало известно, что OBI прекращает работу на территории России из-за ситуации на Украине.