Мишустин выделил еще 127,5 млн рублей на кредиты для системообразующих предприятий ТЭК

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился направить дополнительно 127,5 млн рублей на специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Сообщение об этом пресс-служба кабмина опубликовала на своем сайте.

«В рамках действующей программы предприятия могут получать займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности. Доступные заемные средства позволяют обеспечить бесперебойную работу участников отрасли в сложившейся экономической ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле 2022 года правительство выделило 7 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий ТЭК. Программу льготного кредитования системообразующих организаций агропромышленного комплекса, а также промышленности и торговли, власти запустили для помощи этим отраслям в условиях санкций.

Ставка для предприятий АПК составляет 10%, для организаций, работающих в сфере промышленности и торговли, — 11%.

В мае сообщалось, что Сбербанк одобрил бизнесу более 1 трлн рублей в рамках программ льготного кредитования по мерам поддержки.