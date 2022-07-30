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Мишустин выделил еще 127,5 млн рублей на кредиты для системообразующих предприятий ТЭК

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился направить дополнительно 127,5 млн рублей на специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Сообщение об этом пресс-служба кабмина опубликовала на своем сайте.

«В рамках действующей программы предприятия могут получать займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности. Доступные заемные средства позволяют обеспечить бесперебойную работу участников отрасли в сложившейся экономической ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле 2022 года правительство выделило 7 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий ТЭК. Программу льготного кредитования системообразующих организаций агропромышленного комплекса, а также промышленности и торговли, власти запустили для помощи этим отраслям в условиях санкций.

Ставка для предприятий АПК составляет 10%, для организаций, работающих в сфере промышленности и торговли, — 11%.

В мае сообщалось, что Сбербанк одобрил бизнесу более 1 трлн рублей в рамках программ льготного кредитования по мерам поддержки.

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