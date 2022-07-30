В США заявили, что страна может столкнуться с нехваткой шоколада и конфет

Американский производитель шоколада и конфет Hershey's предупредил, что скоро не сможет справляться со спросом. Об этом заявил генеральный директор компании Мишель Бак, передает телеканал ABC News.

«Мы не сможем полностью ответить на спрос», — сказал он.

Как отметил канал, причиной тому является в том числе ситуация вокруг Украины, потому что стало труднее доставлять оборудование и ингредиенты, в частности какао.

В компании уточнили, что могут не справиться со спросом на «Хэллоуин», который отмечают в США октябре. На данный праздник детям, облаченным в костюмы, принято раздавать конфеты. По словам гендиректора, производство к празднику началось еще весной, и у Hershey's есть возможность обеспечить больше, но в компании все равно бояться не справиться со спросом, так как не желают жертвовать обеспечением ежедневных поставок.

По данным ABC News, продажи на «Хэллоуин» составляют 10% от ежегодного дохода фирмы.

Ранее телеканал CNN сообщил, что жители Соединенных Штатов столкнулись с дефицитом потребительских товаров из-за проблем с цепочками поставок и инфляции, наблюдается острая ситуация с тампонами.