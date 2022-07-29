«Газпром» опубликовал переписку с партнерами о ремонте турбин и документы по КС «Портовая»

Российская компания «Газпром», как и обещала ранее, опубликовала часть переписки с иностранными партнерами по вопросу турбин, а также в своем Telegram-канале поделилась документами по компрессорной станции «Портовая».

В открытый доступ компания разместила бумаги по компрессорной станции (КС) «Портовая», на которой установлены газоперекачивающие агрегаты компании Siemens Energy.

Среди прочего, «Газпром» опубликовал протокол Ростехнадзора, в котором перечисляются неисправности ГПА и даются распоряжения об устранении выявленных нарушений. Ведомство указало, что продолжение работы неисправного оборудование влечет угрозу для жизни и здоровья персонала. Кроме того, Ростехнадзор вынес предостережение о недопущении правонарушений, предложив исправить ситуацию или приостановить эксплуатацию турбины при невозможности исключить нарушения.

Ранее замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов обвинил Siemens и западных партнеров в нарушении контрактных обязательств. По его словам, поставка турбины «Северного потока» из Канады в Германию не соответствует контракту.