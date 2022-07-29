Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
США изучают вариант причисления РФ к спонсорам терроризма и ряд иных санкций 22:58
Пентагон пообещал помочь Киеву боеприпасами к системам HIMARS 22:42
Россия поднялась в рейтинге УЕФА, несмотря на отстранение 22:39
В соцсетях появился слух об изменах принца Уильяма Кейт Миддлтон 22:35
«Почта России» сообщила об утечке данных пользователей своего подрядчика 22:31
Новичок ЦСКА Зделар просил бывшего игрока «армейцев» Тошича устроить его... 22:18
При падении спасательного вертолета в Грузии погибли восемь человек 22:17
41-летняя Кристина Агилера опубликовала фото в бикини 22:10
Минобороны РФ: ВСУ оборудует позиции в учебных заведениях на подконтрольной... 22:10
Белый дом: Байден планирует переизбраться на следующий президентский срок 22:08
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Газпром» опубликовал переписку с партнерами о ремонте турбин и документы по КС «Портовая»

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Российская компания «Газпром», как и обещала ранее, опубликовала часть переписки с иностранными партнерами по вопросу турбин, а также в своем Telegram-канале поделилась документами по компрессорной станции «Портовая».

В открытый доступ компания разместила бумаги по компрессорной станции (КС) «Портовая», на которой установлены газоперекачивающие агрегаты компании Siemens Energy.

Среди прочего, «Газпром» опубликовал протокол Ростехнадзора, в котором перечисляются неисправности ГПА и даются распоряжения об устранении выявленных нарушений. Ведомство указало, что продолжение работы неисправного оборудование влечет угрозу для жизни и здоровья персонала. Кроме того, Ростехнадзор вынес предостережение о недопущении правонарушений, предложив исправить ситуацию или приостановить эксплуатацию турбины при невозможности исключить нарушения.

Ранее замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов обвинил Siemens и западных партнеров в нарушении контрактных обязательств. По его словам, поставка турбины «Северного потока» из Канады в Германию не соответствует контракту.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть