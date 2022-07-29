Российским банкам порекомендовали с 1 сентября перейти на срочную версию RUONIA

Регулятор рекомендовал российским банкам при выдаче кредитов под плавающие ставки перейти с 1 сентября 2022 года на срочную версию RUONIA (Ruble Overnight Index Average) для защиты заемщиков от резкого изменения (волатильности) курсов валют. Информацию об этом пресс-служба Центробанка РФ опубликовала на своем сайте.

Как указали в Банке России, RUONIA — это взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских рублевых кредитов, отражающая оценку стоимости необеспеченного заимствования на условиях «овернайт» (на один рабочий день).

«Банкам при выдаче кредитов под плавающие ставки, а также при разработке других финансовых продуктов рекомендуется использовать срочную версию RUONIA на сроки 1, 3 или 6 месяцев в качестве эталонного индикатора», — указано в сообщении.

Ранее 29 июля регулятор заявил относительно информации СМИ о подготовке к отмене торгов долларом и евро, что санкционные ограничения постоянно меняются, и регулятор моделирует с участниками рынка разные сценарии.

До этого издание Forbes написало, что Центральный банк России обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро в случае прекращения биржевых торгов.