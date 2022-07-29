Forbes: ЦБ России начал готовиться к прекращению биржевых торгов долларом

Центральный банк России обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро в случае прекращения биржевых торгов. Об этом сообщает Forbes.

В публикации утверждается, что такую меру могут принять в случае, если под антироссийские санкции попадут Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Мосбиржа. В этом случае валютные торги будут парализованы, поэтому ЦБ начал готовиться к подобному сценарию.

Издание отмечает, что в качестве альтернативы регулятор рассматривает аналог Bloomberg, платформа, куда будут стекаться валютные котировки крупнейших банков.

Ранее стало известно, что индекс Мосбиржи упал до минимумов с начала спецоперации на Украине.

Центральный банк России(ЦБ РФ) в обзоре рисков финансовых рынков указал, что снижались и отраслевые индексы, за исключением телекоммуникаций (+9%), электроэнергетики (+3%) и строительных компаний (+13%).

Объемы торгов остаются невысокими. В июне они были почти в пять раз ниже объемов до февраля. Сейчас 44 млрд руб. в день, ранее — 200 млрд в день.