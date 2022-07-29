Решетников заявил, что ситуация в экономике России складывается лучше прогнозов

Ситуация в российской экономике продолжает складываться лучше прогнозов, которые давали в марте — апреле. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании Инвестиционного совета Центрального федерального округа (ЦФО), пишет «Интерфакс».

По его словам, в прошлом месяце сохранялся рост в сельском хозяйстве, улучшились показатели в добыче и некоторых сферах обрабатывающей промышленности, которая ориентирована на внутренний рынок.

При этом Решетников отметил ускорение спада в отраслях, которые ориентированы на продажу товаров за границу. Спад отмечается также в зависимых от импорта отраслях — автомобилестроении, легкой промышленности, производстве мебели.

«Потребительская активность также прошла определенный период восстановления, но в реальном выражении, конечно, она далека еще от январских и февральских цифр», — добавил министр экономического развития страны.

В начале июля глава Минэкономразвития, выступая на заседании совета Приволжского федерального округа (ПФО), заявлял, что ситуация в российской экономке развивается лучше первоначальных ожиданий.