Цена нефти марки Brent превысила $110 за баррель впервые с 5 июля

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,1% и поднялась до $110,03 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

Cтоимость этого североморского сырья поднялась выше $110 за баррель впервые с 5 июля.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре на Нью-Йоркской товарной бирже дорожают на 4,5%, до $100,8 за баррель.

Котировки начали расти в ожидании заседания ОПЕК+. Встреча запланирована на 3 августа. По данным источников Reuters в альянсе, группа рассмотрит возможность сохранения объемов добычи нефти в сентябре без изменений. Еще два источника в ОПЕК+ рассказали, что обсудят небольшое увеличение.

На прошлой неделе министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси на переговорах с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан аль Саудом заявил, что Токио выступает за расширение сотрудничества с арабским королевством в рамках стабилизации рынка нефти. Хаяси также попросил аль Сауда дополнительно увеличить производство сырья.