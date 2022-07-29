Цена дизеля на бирже в России достигла исторического максимума в 56 769 рублей за тонну

Биржевая цена на дизельное топливо в европейской части России по итогам торгов 29 июля обновила исторический максимум и достигла рекордных 56 769 тыс. руб. за тонну, увеличившись на 0, 94%. Информация об этом следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Бензин Аи-92 подорожал на 2,2%, до 43,793 тыс. руб. за тонну. Цена на Аи-95 увеличилась на 2,4%, до 50,105 тыс. руб. за тонну.

Цена авиакеросина сократилась на 0,09% и составила 69,187 тыс. руб. за тонну, стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась почти на 11%, до 12,404 тыс. руб. за тонну.

Неделю назад сообщалось, что биржевая стоимость бензина марки «Регуляр-92» в европейской части России за торговый период с 18 по 22 июля повысилась почти на 11%, а на бензин марки «Премиум-95» — на 10% на площадке СПбМТСБ.

Рост стоимости происходит на фоне роста котировок на дизтопливо в Европе. Там оно подорожало до максимальных значений с начала 2020 года.

Повышение цен также связывают с недостаточным предложением топлива из-за проведения ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах в Астрахани, Ачинске, Антипино и Самаре. На конец июня запланирован ремонт и на НПЗ «Танеко» в Нижнекамске.