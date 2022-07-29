Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
СК по поручению Бастрыкина возбудил дело по факту осквернения могил... 17:01
Чемпионка ОИ-1988 Бестемьянова похвалила Туктамышеву за желание исполнить четверные... 17:00
Агент игрока сборной Чили Мендеса объяснил переход футболиста в ЦСКА 17:00
Стоимость нефти Brent с поставкой в сентябре превысила $110 за баррель... 16:59
В Новгородской области умер молодой человек, 10 лет назад ставший инвалидом... 16:58
Нейробиологи выяснили, что уборка снижает риск развития болезни Альцгеймера на 21% 16:53
Эксперт Ионин: отсутствие точной даты ухода России с МКС может повредить планам... 16:52
Глава Чечни Кадыров: подавший сигнал тревоги самолет благополучно вернулся в Грозный 16:52
В Саратове мужчина угрожал расправой подруге за «неправильное воспитание... 16:51
Лесной пожар перешел на территорию отеля в курортном Мармарисе... 16:50
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Цена дизеля на бирже в России достигла исторического максимума в 56 769 рублей за тонну

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Биржевая цена на дизельное топливо в европейской части России по итогам торгов 29 июля обновила исторический максимум и достигла рекордных 56 769 тыс. руб. за тонну, увеличившись на 0, 94%. Информация об этом следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Бензин Аи-92 подорожал на 2,2%, до 43,793 тыс. руб. за тонну. Цена на Аи-95 увеличилась на 2,4%, до 50,105 тыс. руб. за тонну.

Цена авиакеросина сократилась на 0,09% и составила 69,187 тыс. руб. за тонну, стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась почти на 11%, до 12,404 тыс. руб. за тонну.

Неделю назад сообщалось, что биржевая стоимость бензина марки «Регуляр-92» в европейской части России за торговый период с 18 по 22 июля повысилась почти на 11%, а на бензин марки «Премиум-95» — на 10% на площадке СПбМТСБ.

Рост стоимости происходит на фоне роста котировок на дизтопливо в Европе. Там оно подорожало до максимальных значений с начала 2020 года.

Повышение цен также связывают с недостаточным предложением топлива из-за проведения ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах в Астрахани, Ачинске, Антипино и Самаре. На конец июня запланирован ремонт и на НПЗ «Танеко» в Нижнекамске.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть