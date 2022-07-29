С августа «КамАЗ» вернет масочный режим в офисах и на производстве

ПАО «КамАЗ» с 1 августа вводит масочный режим в офисы и производственные помещения для предотвращения дальнейшего роста заболеваемости COVID-19, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на компанию.

В пресс-службе объяснили, что это решение продиктовано ростом заболеваемости в целом по стране, в республике и на производстве «КамАЗ», в частности.

Штаб предприятия по борьбе с инфекцией обратился к подразделениям компании с призывом активизировать ревакцинацию сотрудников для сохранения здоровья коллектива и предотвращения массового заражения.

«КамАЗ» является крупнейшим отечественным производителем грузовиков полной массой 14-40 тонн.

Ранее сообщалось, что российское МВД вернуло масочный режим для сотрудников ряда подразделений в качестве меры для профилактики коронавирусной инфекции. Мера коснется тех правоохранителей, которые непосредственно работают с населением.