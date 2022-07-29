Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Чемпионка ОИ-1988 Бестемьянова похвалила Туктамышеву за желание исполнить четверные... 17:00
Агент игрока сборной Чили Мендеса объяснил переход футболиста в ЦСКА 17:00
Стоимость нефти Brent с поставкой в сентябре превысила $110 за баррель... 16:59
В Новгородской области умер молодой человек, 10 лет назад ставший инвалидом... 16:58
Нейробиологи выяснили, что уборка снижает риск развития болезни Альцгеймера на 21% 16:53
Эксперт Ионин: отсутствие точной даты ухода России с МКС может повредить планам... 16:52
Глава Чечни Кадыров: подавший сигнал тревоги самолет благополучно вернулся в Грозный 16:52
В Саратове мужчина угрожал расправой подруге за «неправильное воспитание... 16:51
Лесной пожар перешел на территорию отеля в курортном Мармарисе... 16:50
Лена Катина подтвердила воссоединение «Тату» 16:47
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

С августа «КамАЗ» вернет масочный режим в офисах и на производстве

ПАО «КамАЗ» вводит масочный режим в офисах и на производстве с 1 августа

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

ПАО «КамАЗ» с 1 августа вводит масочный режим в офисы и производственные помещения для предотвращения дальнейшего роста заболеваемости COVID-19, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на компанию.

В пресс-службе объяснили, что это решение продиктовано ростом заболеваемости в целом по стране, в республике и на производстве «КамАЗ», в частности.

Штаб предприятия по борьбе с инфекцией обратился к подразделениям компании с призывом активизировать ревакцинацию сотрудников для сохранения здоровья коллектива и предотвращения массового заражения.

«КамАЗ» является крупнейшим отечественным производителем грузовиков полной массой 14-40 тонн.

Ранее сообщалось, что российское МВД вернуло масочный режим для сотрудников ряда подразделений в качестве меры для профилактики коронавирусной инфекции. Мера коснется тех правоохранителей, которые непосредственно работают с населением.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть