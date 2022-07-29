«Ъ»: в магазинах электроники телевизоры из Китая заменят корейские

Группа «М.Видео-Эльдорадо» будет эксклюзивно поставлять в Россию телевизоры китайской компании Realme на фоне сокращения объема устройств корейских Samsung и LG. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке электроники.

Отмечается, что по итогам первых шести месяцев 2022 года этот китайский бренд Realme уже занял 10% на рынке смартфонов в России. В магазинах сети появятся несколько моделей с разрешением 4K и Smart TV разных диагоналей, а также телевизор, построенный на технологии SLED (у него вместо традиционного монохромного спектра подсветки сразу три цвета).

По данным «Марвел-Дистрибуции», с января по июнь рынок телевизоров в России упал на 17%, до 2,73 млн устройств, но в денежном выражении, наоборот, объем увеличился на 12,9%, до 94,1 млрд руб.

При этом доля корейской компании Samsung после 24 февраля в штуках сократилась с 24,8% до 7,6%, корейской LG — с 21,6% до 10,1%. В апреле — июне лидером стала китайская Xiaomi, увеличив долю с 4,8% до 11,7%.

В начале июня сообщалось, что штучные продажи телевизоров на Ozon в первом квартале 2022 года выросли на 55% в годовом сравнении.