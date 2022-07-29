Independent: военные корабли Британии перевозят подсанкционную российскую нефть

Военные корабли Великобритании участвуют в транспортировке российской нефти, несмотря на санкции. Об этом сообщает The Independent.

По ее информации, суда с британскими экипажами по крайней мере дважды в мае выходили из гаваней, чтобы помочь перекачивать российскую нефть между танкерами.

Отмечается, что после дозаправки два танкера доставили 165 000 тонн российского мазута на сумму более 165 миллионов фунтов стерлингов (более 200 млн долларов) в Персидский залив и Сингапур.

Как добавили в издании, эти поставки являются одним из звеньев международной цепочки, которая помогла России быстро переместить продажи нефти в Азию, когда количество европейских покупателей сократилось.

21 июля стало известно, что Великобритания ввела санкции на импорт золота из России и введет запрет на приобретение и ввоз прямым или непрямым путем российских угля и угольной продукции, а также нефти.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что цены на нефть могут взлететь до небес из-за планов Запада ввести ограничения на ее поставки из России.