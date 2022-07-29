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Владелец бренда виски Johnnie Walker потерял более 10 млрд рублей из-за ухода из России

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Depositphotos

Крупнейший мировой производитель алкогольных напитков класса премиум Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan потерял из-за ухода из России £146 млн. Информация об этом содержится в отчете британской компании Diageo за прошедший финансовый год (закончился 30 июня).

По текущему курсу 72,43 рубля за один фунт стерлингов, в рублях компания потеряли 10,5 млрд.

Прекращение бизнеса принесло Diageo убыток в £50 млн, из которых £14 млн компания потеряла из-за разрыва действовавших контрактов, £13 млн — из-за увольнения сотрудников. Еще £77 млн производитель потерял из-за обесценения бренда Bell, £19 млн — из-за обесценения Smirnoff.

В марте Diageo временно приостановила отгрузку готовой продукции клиентам в России. Затем в конце июня британский производитель сообщил о планах уйти из России. Diageo поставляла продукцию в 70 тыс. магазинов и 19 тыс. ресторанов и баров в России.

На прошлой неделе американская корпорация Beam Suntory и шотландская Edrington объявили о решении продать совместное предприятие по производству алкогольных напитков Maxxium Russia.

Корпорации производят бурбон Jim Beam, виски Macallan и The Famous Grouse, текилу Sauza, виски-бурбон Maker's Mark.

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