Украинский «Нафтогаз» перешел на физический реверс газа из Словакии

Впервые с марта «Нафтогаз Украины» начал физический реверс газа в страну из Словакии, сообщает «Коммерсантъ».

По данным словацкого газотранспортного оператора Eustream, ожидаются поставки в объеме 0,53 млн кубометров в сутки.

До этого Украина закупала российский газ по виртуальному реверсу из Словакии и Венгрии, «Нафтогаз» мог отбирать газ из транзита на территории Украины, не дожидаясь, когда тот пересечет границу с Евросоюзом. Однако после того, как поставки газа из России в Европу по «Северному потоку» снизились, сократилась и возможность «Нафтогаза» использовать виртуальный реверс.

Ранее «Нафтогаз» Украины объявил дефолт по еврооблигациям. Правительство не предоставило компании разрешения провести платежи держателям еврооблигаций для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года) и «пошло на дефолт». Невыполнение этих обязательств лишило компанию доступа к международному рынку капитала.