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Sprite больше не будет продаваться в зеленых бутылках

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Global Look Press

Сладкий газированный напиток Sprite отказывается от своих зеленых пластиковых бутылок, которые использовал более 60 лет.

Компания Coca-Cola заявила, что с 1 августа меняет упаковку с зеленой на прозрачную пластиковую. Этот шаг сделан в рамках повышения экологической ответственности.

Текущий зеленый пластик Sprite содержит зеленый полиэтилентерефталат (ПЭТ), добавку, которую нельзя перерабатывать в новые бутылки.

«Изъятие красок из бутылок улучшает качество переработанного материала», — заявила в своем заявлении Джулиан Очоа, генеральный директор R3CYCLE, группы по производству пластика, помогающей Coca-Cola в улучшении переработки отходов от ее упаковки.

«При переработке прозрачные ПЭТ-бутылки Sprite могут быть снова переделаны в бутылки, что способствует развитию экономики замкнутого цикла для пластика», — указал специалист.

Покупатели также заметят обновленный логотип и дизайн упаковки на бутылках Sprite, которые призваны обеспечить более «последовательный внешний вид и звучание во всем мире», говорится в сообщении компании. Знаменитый зеленый оттенок по-прежнему будет использоваться на этикетках Sprite.

Другие напитки, в которых используются зеленые бутылки из ассортимента Coke, в том числе Fresca, Seagram's и Mello Yello, также будут заменены прозрачным плаcтиком в ближайшие месяцы.

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