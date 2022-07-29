В Дании сообщили об обострении газовой войны

Энергетический аналитик из датской компании Green Power Кристиан Руне Поульсен заявил, что происходит обострение газовой войны. Об этом информирует TV2.

Будучи и так слишком высокой цена на газ в Европе за короткое время произвела очередной скачок, который приближает стоимость энергоресурсов к рекордным отметкам за всю историю, считает эксперт. Он добавил: «Это говорит о том, что газовая война снова обостряется. Разница в том, что на сей раз рынок конкретно реагирует на то, что в трубы поступает меньше газа. Прежние скачки диктовались скорее опасениями».

Причину столь резких скачков цен, утверждает Поульсен, за короткий промежуток всегда можно определить. В первый раз, по его наблюдениям, это произошло до начала спецоперации России на Украине, второй раз – непосредственно после ее начала, третий — после заявления «Газпрома» о сокращении поставок.

Ранее агентство DPA сообщило, что с немцев начнут взимать сбор за электроэнергию с 1 октября. Накануне Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило снижение объема прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» до уровня в 19,5% от его максимальной мощности.

«Газпром» 27 июля сократил поставки газа по «Северному потоку» до уровня не выше 20% от его пропускной способности. Дело в том, что компания остановила еще один турбинный агрегат, который перекачивает топливо.

Накануне цена на газ в Европе поднялась выше $2 300 за тысячу кубометров впервые с 8 марта.