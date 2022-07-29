Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-советник Федуна Камоцци похвалил «Спартак» за отказ от Черышева 01:37
Экс-наставник ЦСКА Газзаев считает, что Семак может возглавить клуб из Европы 01:24
МЧС: причиной гибели жителей общежития на юге Москвы стало отравление угарным газом 01:24
Китай отправит в Россию войска и технику для участия в Армейских... 01:16
Аргентина, Бразилия и Мексика не поддержали позицию США по Украине 01:12
Хоккеист «Колорадо» Ничушкин играл в финале Кубка Стэнли со сломанной... 01:12
В Москве восемь человек погибли при пожаре в общежитии на юге города 01:00
Франция и ОБСЕ запустили механизм для оценки соблюдения прав человека в России 00:57
Байден заявил, что не имеет права отговаривать Пелоси от поездки на Тайвань 00:50
Уходящее правительство Болгарии одобрило договор о поставке семи партий СПГ... 00:44
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Дании сообщили об обострении газовой войны

TV2: датский энергетик Поульсен заявил об обострении газовой войны

close
100%
Depositphotos

Энергетический аналитик из датской компании Green Power Кристиан Руне Поульсен заявил, что происходит обострение газовой войны. Об этом информирует TV2.

Будучи и так слишком высокой цена на газ в Европе за короткое время произвела очередной скачок, который приближает стоимость энергоресурсов к рекордным отметкам за всю историю, считает эксперт. Он добавил: «Это говорит о том, что газовая война снова обостряется. Разница в том, что на сей раз рынок конкретно реагирует на то, что в трубы поступает меньше газа. Прежние скачки диктовались скорее опасениями».

Причину столь резких скачков цен, утверждает Поульсен, за короткий промежуток всегда можно определить. В первый раз, по его наблюдениям, это произошло до начала спецоперации России на Украине, второй раз – непосредственно после ее начала, третий — после заявления «Газпрома» о сокращении поставок.

Ранее агентство DPA сообщило, что с немцев начнут взимать сбор за электроэнергию с 1 октября. Накануне Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило снижение объема прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» до уровня в 19,5% от его максимальной мощности.

«Газпром» 27 июля сократил поставки газа по «Северному потоку» до уровня не выше 20% от его пропускной способности. Дело в том, что компания остановила еще один турбинный агрегат, который перекачивает топливо.

Накануне цена на газ в Европе поднялась выше $2 300 за тысячу кубометров впервые с 8 марта.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть