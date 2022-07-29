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Уходящее правительство Болгарии одобрило договор о поставке семи партий СПГ из США

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Global Look Press

Уходящее правительство Болгарии одобрило договор о поставке семи партий американского сжиженного газа (СПГ), сообщает телеканал БНТ.

Предполагается, что 28 июля состоялось последнее заседание Совмина во главе с премьер-министром страны Кирилом Петковым. В ближайшие дни президент Болгарии Румен Радев должен объявить о проведении досрочных выборов. Вместе с тем последует роспуск парламента и назначение служебного правительства.

Болгария с октября до апреля будущего года получит семь танкеров с грузом СПГ из США. Условия для выполнения договора — правительство Болгарии должно обеспечить необходимую инфраструктуру для приема СПГ в Греции и Турции.

Служебное правительство может отказаться от соглашения до 19 августа, указал премьер-министр.

Цена американского СПГ будет примерно на 30 евро дешевле, чем на европейских рынках, проинформировал Петков.

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