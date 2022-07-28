Госдеп: США готовы делать все возможное, чтобы способствовать «продуктовой сделке»

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс на встрече с журналистами заявил, что Соединенные Штаты готовы сделать все возможное, чтобы способствовать реализации «продуктовой сделки», передает РИА «Новости».

Он добавил, что, по мнению Штатов, ответственность за итоговый результат реализации соглашения лежит на России, а прописанные на бумаге условия «продуктовой сделки» могут отличаться от реальной ситуации.

22 июля Россия подписала с ООН и Турцией документы о «продуктовой сделке», предполагающие снятие ограничений на поставку российских сельхозпродуктов и удобрений на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Отдельно свою часть соглашения подписала Украина.

Совместный координационный центр в Стамбуле будет урегулировать возможные инциденты при вывозе зерна по Черному морю с Украины.