Польша потратила на помощь украинским беженцам почти 1% ВВП республики

Правительство и граждане Польши с начала кризиса на Украине потратили 25,4 млрд злотых (€5,45 млрд) на помощь украинским беженцам, что составляет почти 1% ВВП республики. Об этом сообщил директор Польского экономического института Петр Арак, слова которого приводит пресс-служба организации.

«Общие расходы польских государственных органов и частных лиц на помощь беженцам в течение первых трех месяцев конфликта достигли €5,45 млрд (25,4 млрд злотых) — эквивалента 0,97% польского ВВП в 2021 году», — сказал Арак.

Отмечается, что около 10 млрд злотых (€2,14 млрд) от общей суммы выделили частные лица.

По данным ООН, на 13 июля 4 608 154 беженцев с Украины прибыли в Польшу с 24 февраля. С 1 июля Польша перестала платить по 40 злотых в день (465,6 руб.) полякам, которые приняли у себя украинцев. Также для украинских беженцев отменили бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах польского перевозчика Intercity.

Ранее в июле обозреватель издания Mysl Polska Агнешка Пивар выразила мнение, согласно которому некоторые граждане Украины, которые не находились в опасности на своей родине и были вдали от зон боевых действий, прибыли в Польшу с целью получить пособия и воспользоваться другими привилегиями.