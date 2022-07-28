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Самозанятый из Севастополя оформил льготный кредит на развитие бизнеса от МСП Банка

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МСП банк

Заемные средства от МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, получены жителем Крыма под зонтичное поручительство и будут направлены на развитие частной предпринимательской деятельности, уточняют в пресс-службе финансовой организации.

Михаил Мишуткин — не просто давний клиент МСП Банка. В 2020 году он получил первый в истории организации кредит для самозанятых. Нынешний займ пойдет на масштабирование предпринимательской деятельности.

Кредитный продукт Банка, по которому предпринимателю выдано 300 тыс. рублей, называется «Кредит физическим лицам, применяющим «Налог на профессиональный доход».

«Ключевой особенностью финансирования, предоставляемого МСП Банком самозанятым, является выгодная процентная ставка по сравнению с потребительскими кредитами, которым, как правило, отдают предпочтение. Максимально удобно и получение заемных средств — весь процесс полностью цифровизирован и не требует физического присутствия клиента в банке. Достаточно зарегистрироваться на сайте, заполнить заявку и дождаться решения по ней, после чего подписать договор онлайн», — пояснил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.

По данному продукту клиент может получить от 50 тыс. до 5 млн рублей на срок до 36 месяцев. В числе прочих условий, заемщик должен обладать положительной кредитной историей, применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», уточняют в пресс-службе.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте банка.

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