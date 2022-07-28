Российские золотодобытчики столкнулись с запретом экспорта из-за скидок

Российские золотодобытчики столкнулись с проблемами при экспорте золота, так как Федеральная пробирная палата не дает им необходимые разрешения, если сделки проходят с дисконтом к международным рыночным ценам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, ранее проблема не была актуальной, так как они получали генеральные лицензии на экспорт и налаживали новые каналы сбыта.

Союз золотопромышленников России обсуждает действия пробирной палаты с Минпромторгом и Минфином.

Ранее запрет импорта золота из России в Японию, введенный в рамках санкций из-за военных действий на Украине, вступит в силу 1 августа. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте японского министерства финансов.

Ограничения на покупку российского золота были утверждены Токио 5 июля. Также в рамках этого пакета санкций с 5 сентября будет введен запрет на предоставление России услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу и трастовым операциям.