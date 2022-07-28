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Die Welt: экономическая модель Германии зашаталась в сторону катастрофы

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Reuters

Газета Die Welt утверждает, что экономическая модель Германии зашаталась в сторону катастрофы.

В публикации отмечается, что поставки газа из Российской Федерации из-за проблем, связанных с обслуживанием турбин Siemens резко сократились, а другие методы борьбы с инфляцией в ФРГ больше не действуют.

Кроме этого, Европейский Центробанк опасается ужесточать кредитно-денежную политику в то время, как евро обесценивается.

Издание утверждает, что трудности с подачей газа по «Северному потоку» могут привести к необеспеченности газоснабжения индустриальных предприятий и частных домов в Германии. Из-за этого, многие граждане ФРГ боятся грядущей зимы, говорится в публикации.

Ранее обозреватель французской газеты Le Figaro Изабель Лассер утверждала, что Европа угодила в «собственную ловушку» из-за своих постоянных угроз ввести эмбарго на российский газ.

До этого стало известно, что бургомистры семи городов и коммун, которые расположены на острове Рюген в Балтийском море, обратились к правительству Германии с предложением обдумать использование газопровода «Северный поток — 2».

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