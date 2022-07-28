Бургомистры нескольких городов в ФРГ предложили обдумать запуск «Северного потока — 2»

Бургомистры семи городов и коммун, которые расположены на острове Рюген в Балтийском море, обратились к правительству Германии с предложением обдумать использование газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

В тексте обращения бургомистров утверждается, что, по их мнению, начатый федеральным правительством путь по отказу от энергоносителей из Российской Федерации является неверным.

Главы населенных пунктов Рюгена считают, что ФРГ в долгосрочной перспективе требуется энергобезопасность, а если не получается использовать трубопровод «Северный поток» на 100%, то следует обдумать использование «Северного потока — 2».

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило снижение объема прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» до уровня в 19,5% от его максимальной мощности.

До этого сообщалось, что «Газпром» c 27 июля сократит поставки газа по «Северному потоку» до уровня не выше 20% от его пропускной способности — не более 33 млн кубометров ежесуточно при плановом объеме в 167 млн. Дело в том, что компания остановила еще один турбинный агрегат, который перекачивает топливо.