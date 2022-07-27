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Биткойн растет более чем на 10%, до $22,97 тысячи

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Биткойн в ходе торговой сессии в 27 июля ускорил рост и торговался на уровне $22,97 тыс. (+10,02%), сообщаетТАСС, ссылаясь на данные портала Coindesk на 22:26 мск.

Согласно данным на 22:42 мск, стоимость биткойна составляла $22,81 тыс. (+9,12%).

Биткойн является децентрализованной системой одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может добывать любой пользователь, который является участником системы.

В ходе торговой сессии 10 мая биткойн снизился на 10,11%, до $30,5 тыс. 9 мая цена биткоина снизилась до $33,49 тыс., что стало минимумом с лета прошлого года.

6 мая Moody's заявило о неэффективности криптовалют для России из-за санкций. Отмечается, что криптовалюты не помогут России в борьбе с западными санкциями, которые ограничивают международные финансовые операции.

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