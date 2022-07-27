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Минфин разъяснил свою инициативу о сборе НДФЛ с работающих удаленно из-за рубежа россиян

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Depositphotos

Минфин РФ опубликовал разъяснение по своей инициативе о взимании налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с работающих удаленно из-за рубежа россиян. В министерстве заявили, что целью инициативы является исключение практики неуплаты этого налога сотрудниками российских компаний, работающих удаленно за рубежом.

«Основная цель предложенных изменений в Налоговый кодекс РФ – исключить практику неуплаты (оптимизации) НДФЛ с выплат дистанционным работникам, которые не получают статус налогового резидента ни в одном государстве или получают такой статус в низконалоговой юрисдикции», — говорится в разъяснении.

Как считают в министерстве, подобная практика «искусственно» делает работу в России на компании РФ менее привлекательной по сравнению с такой же работой, но дистанционно в других странах.

Минфин уточнил, что речь идет о доходах, которые выплачиваются российскими организациями (обособленными подразделениями иностранных организаций, зарегистрированными в РФ) своим сотрудникам, работающим дистанционно за пределами России. При этом инициатива не затронет доходы работников зарубежных филиалов российских компаний.

Там также добавили, что если физлицо уплачивает налог с указанных доходов в стране своего резидентства и с такой страной у РФ заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, то налог можно уменьшить на сумму НДФЛ, уплаченного в России.

26 июля Минфин предложил законодательно закрепить обязательство для сотрудников российских компаний, которые работают удаленно из-за рубежа, платить налоги в России.

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