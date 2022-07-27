Минэкономразвития сообщило о замедлении годовой инфляции в России до 15,3%

Инфляция в России с 16 по 22 июля замедлилась до 15,3% в годовом выражении. Это следует из подготовленного Минэкономразвития РФ обзора «О текущей ценовой ситуации».

«На неделе с 16 по 22 июля 2022 г. снижение цен продолжилось и составило -0,08%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 15,30%, — указано в обзоре.

Как пояснили в министерстве, основной вклад в снижение цен продолжают вносить продовольственные товары (-0,43%) за счет удешевления плодоовощной продукции и других продуктов питания.

По данным из обзора, снижение цен непродовольственных товаров на отчетной неделе практически остановилось, цены на бензин не изменились. При этом в сегменте регулируемых и туристических услуг

рост цен ускорился до 0,41%, в основном за счет удорожания авиабилетов, отмечается в обзоре.

В документе также приводятся данные о ситуации на мировых рынках продовольствия. Так, с 15 по 22 июля снижение цен замедлилось на 1,7%. В годовом

выражении в июле рост мировых цен составил 11,1%, подчеркнули в Минэкономразвития.

22 июля Центральный Банк России 22 июля резко снизил ключевую ставку сразу — на 1,5 процентных пункта, до 8% годовых. Как заявили в ЦБ, текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими и способствуют дальнейшему замедлению годовой инфляции.