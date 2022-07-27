Производитель Durex заявил, что не допустит сокращения продукции из-за дефицита газа

Глава компании-производителя презервативов Durex и чистящих средств Dettol Reckitt Benckiser Лаксман Нарасимхан заявил, что даже в случае отключения Европы от газа, концерн не допустит сокращения производства, пишет Reuters.

По словам Нарасимхана, в Reckitt Benckiser придумали план на случай возникновения проблем с газоснабжением европейских заводов компании. Он отметил, что все предприятия в Европе активно потребляют энергию, которую производят возобновляемые источники. Кроме того, инфраструктура фабрик позволит перейти с газа на нефть.

Глава Reckitt Benckiser добавил, что чрезвычайный план касается только предприятий в Европе, поскольку в Великобритании и других странах у компании подобных проблем нет.

«Газпром» c 27 июля сократил поставки газа по «Северному потоку» до уровня не выше 20% от его пропускной способности — не более 33 млн кубометров ежесуточно при плановом объеме в 167 млн. Дело в том, что компания остановила еще один турбинный агрегат, который перекачивает топливо.

Ранее в среду председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер заявил, что дефицит газа в Германии может привести к возникновению проблем с производством бумажной продукции, в том числе может затрудниться изготовление туалетной бумаги и упаковки для лекарств.