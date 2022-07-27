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Итальянская энергетическая компания Saipem вышла из двух проектов в России

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Reuters

Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Saipem вышла из двух проектов в России «для снижения рисков». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ansa.

Такое решение было принято «в соответствии с установленными правилами и для снижения риска», — приводит ТАСС цитату генерального директора компании Алессандро Пулити.

По его словам, данные меры касаются нефтеперерабатывающего завода в Москве и буровых работ плавучей платформы Perro Negro 8, которая сейчас задействована «в другом районе».

Saipem — одна из крупнейших в мире итальянских компаний в сфере нефтесервисного обслуживания. Кроме того, эта компания ранее участвовала в строительстве «Северного потока — 2».

Ранее сообщалось, что «Газпром» уведомил итальянскую нефтегазовую компанию Eni о сокращении поставок газа.

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