Bloomberg: экспорт Украины вырос до 30% от уровня, который был до спецоперации

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил о возвращении уровня украинского экспорта до 30% от того, что был до спецоперации. Об этом сообщает Bloomberg.

«Экспорт Украины вернулся к показателю 30% от довоенного уровня и будет продолжать расти», — рассказал Кубраков.

Министр уточнил, на рост уровня экспорта повлияли восстановление железнодорожного сообщения, увеличение пропускной способности пограничных постов и открытие новых пунктов пропуска.

Ранее в Турции заявляли, что первая партия зерна будет вывезена с Украины в ближайшее время. На данном этапе происходит согласования деталей предстоящего рейса с зерном.

Также советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко заявлял, что дефицит бюджета Украины к концу 2022 года ожидается на уровне $50 млрд. Такой уровень дефицита составит 30-35% от ВВП Украины.