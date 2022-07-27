Россияне смогут переводить деньги во Вьетнам

С сегодняшнего дня ВТБ запустил трансграничные денежные переводы во Вьетнам в донгах. Новый сервис позволит в течение дня отправить деньги за рубеж по банковским реквизитам. Услуга доступна в адрес физических и юридических лиц с соблюдением требований валютного законодательства. Как сообщили в пресс-службе банка, ВТБ планирует и дальше расширять работу с регионами Азии.

Клиенты смогут воспользоваться сервисом перевода средств в ВТБ Онлайн. Уточняется, что максимальная сумма одной операции составляет 20 млн рублей, но не более 1 млн в долларовом эквиваленте в месяц, комиссия не превышает 1% от суммы перевода. Зачисление средств на счет получателя во Вьетнаме происходит в течение дня.

Для осуществления перевода необходимо предварительно открыть текущий счет во вьетнамских донгах, купив валюту в приложении банка. Далее в разделе «Платежи» нужно выбрать операцию «По реквизитам в валюте» и счет списания, ввести сумму и код банка, указать ФИО, адрес и счет получателя и осуществить перевод.

Кроме того, открыть счет, пополнить его и перевести средства можно непосредственно в офисе банка.

«Несмотря на введенные в этом году ограничения, мы продолжаем расширять географию денежных переводов за рубеж. На первом этапе ВТБ запустил этот сервис для стран ближнего зарубежья, сейчас мы «наводим мосты» с регионами Азии. Одним из первых стал Вьетнам — страна со стремительно развивающейся экономикой, которая традиционно была и остается интересна российскому бизнесу», — прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

Он подчеркнул, что Вьетнам входит в число самых востребованных туристических направлений среди россиян, и с учетом разгара сезона отпусков, новое решение будет максимально востребованным у клиентов.

«Мы создаем для них «Банк на каждый день», чтобы все самые актуальные продукты и сервисы были всегда под рукой у наших пользователей», — сказал Островский.

Напомним, ранее ВТБ запустил денежные переводы в страны ближнего зарубежья — Азербайджан, Армению, Беларусь и Казахстан.

В банке отмечают, что за месяц с момента запуска сервиса клиенты совершили 2 тыс. транзакций на общую сумму 500 млн руб. По прогнозам ВТБ, в ближайшей перспективе ежедневный объем операций достигнет 100 млн руб.

А в третьем квартале банк планирует запустить мгновенные переводы на карты национальных платежных систем в Абхазии, Белоруссии, Армении, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.