Поставки по «Северному потоку» сократились до 20% от мощности

Поставки газа в Европу по «Северному потоку» с 9:00 по московскому времени сократились до 1,28 миллиона кубометров в час, или 20% от мощности газопровода, сообщает «Ридус».

Накануне «Газпром» предупредил, что с 27 июля остановит эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Это делается в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя, уточнили в холдинге. Суточная производительность КС «Портовая» составит до 33 миллионов кубометров в сутки.

На этом фоне биржевые цены на газ в Европе продолжают расти. Его стоимость на лондонской бирже ICE превысила 2500 долларов за тысячу кубометров.