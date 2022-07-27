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Банк России выявил на четверть меньше фальшивых купюр во II квартале

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Depositphotos

Российский Центробанк с апреля по июнь 2022 года выявил на 27% меньше поддельных купюр, чем за аналогичный период 2021 года. Сообщение об этом пресс-служба Банка России опубликовала на своем сайте.

«Во II квартале было обнаружено 6 тыс. 387 поддельных денежных знаков Банка России, что на 26,96% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года (8 тыс. 744)», — сказали в регуляторе.

Среди всех выявленных фальшивых купюр больше всего оказалось пятитысячных (3 тыс. 908). Меньше всего выявленных поддельных банкнот оказалось номиналом 50 руб. (9).

По данным регулятора, во втором квартале 2022 года в стране выявили 556 поддельных банкнот иностранных государств. В апреле обнаружили 267 подделок, в мае — 50, в июне — 239. Больше всех поддельных купюр пришлось на доллары США (473). Поддельных банкнот евро обнаружено 81. Также были обнаружены поддельные китайские юани (2).

Самое большое количество подделок обнаружили в Центральном федеральном округе.

Ранее 27 июля специалист управления наличного денежного обращения Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Оксенчук сказал, что россиянам следует соблюдать четыре правила, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков. Это «Правило места», «Правило величины», «Правило «трех П» и «Правило помощника».

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