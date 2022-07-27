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Компания Otis достигла договоренности о продаже российского бизнеса

Производитель подъемного оборудования Otis продаст бизнес в России холдингу S8 Capital

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Американская компания-производитель подъемного оборудования Otis договорилась о продаже бизнеса в России холдингу S8 Capital, принадлежащему Армену Саркисяну. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

По информации агентства, российские активы Otis включают в себя завод по производству оборудования в Санкт-Петербурге мощностью до 7 тыс. лифтов в год и сервисную сеть, которая в том числе оказывает услуги по техническому обслуживанию сторонних производителей. В министерстве уточнили, что предприятия Otis на территории РФ начнут принимать заказы и возобновят работу1 августа.

«Сделка имеет важное значение не только для конкретного предприятия, но и для всей отрасли в целом. В результате длительных переговоров удалось выйти на формат, при котором российская площадка сохраняет полную работоспособность: остается производственное оборудование, технология, сохраняются компетенции и рабочие места. Кроме того, условиями сделки гарантировано продолжение поставок необходимых запчастей», — пояснил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ранее сообщалось, что шведская строительная компания Bonava занимается поиском покупателей на свой бизнес в России.

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