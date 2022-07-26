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Макрон предсказал долгосрочные последствия конфликта на Украине

Президент Франции Макрон: продовольственный кризис продлится дольше конфликта на Украине

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе встречи по глобальной продовольственной безопасности в Камеруне, что продовольственный кризис будет длиться дольше, чем военный конфликт на Украине, цитирует РИА «Новости».

«Через шесть, двенадцать, восемнадцать месяцев последствия войны никуда не исчезнут», — сказал Макрон.

Президент подчеркнул, что, готовясь к этому, необходимо продолжать снабжать население продуктами хорошего качества и развивать стабильное сельское хозяйство.

22 июля в Стамбуле представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе Одессы. 23 июля в Стамбуле началась работа по созданию координационного центра, который займется контролем за экспортом зерна.

Глава Ассоциации поставщиков зерновых культур Турции Гюльфем Эрен выразила уверенность, что стамбульская «продуктовая сделка» поспособствует снижению мировых цен на продукты.

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