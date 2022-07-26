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Вице-премьер Абрамченко прокомментировала уход Tetra Pak из России

Вице-премьер Абрамченко заявила о возможности создать аналог упаковки Tetra Pak в России

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Global Look Press

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко прокомментировала в своем Telegram-канале сообщения о передаче российского подразделения Tetra Pak.

По ее словам, санкционное давление, с которым столкнулась Россия, сказывается и на иностранных компаниях.

«Поверьте, они не хотят уходить с российского рынка. Но ввиду незаконной ограничительной политики западных стран, некоторым компаниям приходится уходить или передавать бизнес российскому менеджменту», — добавила Абрамченко.

При этом зампред правительства РФ подчеркнула, что завод компании в Московской области не останавливал свою работу и продолжит обеспечивать своих заказчиков упаковкой.

«Например, на заводе «Монди» в Сыктывкаре уже запущено производство пищевого картона, из которого создается аналогичная тетрапаку упаковка. <...> Подводя итог — у нас есть упаковка. Производители — работают. И самое главное — аналоги никак не отразятся на качестве непосредственно продуктов», — добавила Абрамченко.

В мае СМИ со ссылкой на источники сообщали, что головной офис транснациональной компании Tetra Pak больше не контактирует с российским АО «Тетра Пак» в связи с введенными против России санкциями.

26 июля стало известно о том, что шведско-швейцарский производитель упаковки Tetra Pak уйдет из России и передаст свой российский бизнес местному менеджменту.

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