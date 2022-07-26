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Кремль: «Газпром» выступит с заявлением по «Северному потоку»

Транснациональная энергетическая компания «Газпром» сделает заявление по поводу газопровода «Северный поток». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге во вторник.

«Мы обязательно попросим наших коллег в «Газпроме» с технологической точки зрения дать объяснение. Мы обязательно это сделаем. В целом еще раз повторяю, да, действительно, есть неполадки с турбинами, турбина после капремонта еще не пришла, не установлена, она в пути», — цитирует Пескова Общественная служба новостей.

Он признал, что есть проблемы и с другой турбиной, но выразил надежду на скорейшее их решение. Представитель Кремля подчеркнул, что сложности возникают из-за введенных против России санкций. Если бы их не было, вся работа проходила бы в оперативном порядке, заверил он.

Песков обещал, что «Газпром» выступит с заявлением для прояснения ситуации.

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