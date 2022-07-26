АТОР: на Кубе начали принимать российские карты «Мир»

На Кубе завершен первый этап по внедрению в стране карт российской банковской системы «Мир». Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Советник посольства республики по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалон рассказал, что с карт «Мир» уже можно снимать наличные с банкоматов в местных купюрах — песо. Ожидается, что до конца этого года эти карты начнут принимать все торговые точки Кубы.

По словам Эскалона, в Гаване надеются на то, что продвижение российских карт поможет возобновлению прямых перелетов на Кубу, и туристы из России вновь будут приезжать в страну. В настоящее время добираться до республики из России долго и затратно. Так, стоимость авиабилетов с пересадкой в Стамбуле туда-обратно начинается от 250 тыс. руб. на одного пассажира, рассказали в АТОР.

Ранее в платежной системе «Мир» рассказали, в каких странах можно пользоваться ее картами.