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Греция потребует компенсацию за механизм по сокращению потребления газа

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Depositphotos

Греция предлагает Европейской комиссии механизм по сокращению потребления газа, взамен требуя компенсацию за экономию, сообщает газета «Катемерини».

«Центральной идеей предложения премьер-министра [Кириакоса Мицотакиса — «Газета.Ru»] является создание общеевропейского механизма по сокращению потребления газа в промышленности в обмен на компенсацию. Цель — дать Европе возможность справиться с потерями, которые возникнут в случае прекращения поставок газа из России», — пишет газета.

Еврокомиссия обязала страны Европейского союза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года. Ряд европейских стран не поддержали эту инициативу, в том числе Испания, Португалия, Италия, Польша и Венгрия.

Ранее газета El País сообщила, что меры Евросоюза по экономии энергии грозят серьезным расколом внутри блока.

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