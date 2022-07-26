Греция потребует компенсацию за механизм по сокращению потребления газа

Греция предлагает Европейской комиссии механизм по сокращению потребления газа, взамен требуя компенсацию за экономию, сообщает газета «Катемерини».

«Центральной идеей предложения премьер-министра [Кириакоса Мицотакиса — «Газета.Ru»] является создание общеевропейского механизма по сокращению потребления газа в промышленности в обмен на компенсацию. Цель — дать Европе возможность справиться с потерями, которые возникнут в случае прекращения поставок газа из России», — пишет газета.

Еврокомиссия обязала страны Европейского союза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года. Ряд европейских стран не поддержали эту инициативу, в том числе Испания, Португалия, Италия, Польша и Венгрия.

Ранее газета El País сообщила, что меры Евросоюза по экономии энергии грозят серьезным расколом внутри блока.