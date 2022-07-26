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В Еврокомиссии призвали готовиться к прекращению поставок российского газа «в любой момент»

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что очередное предупреждение «Газпрома» о сокращении поставок газа является признаком того, что поставки газа из России могут быть прекращены «в любой момент», сообщает ТАСС.

«Прекращение поставок возможно в любой момент, новое ограничение поставок свидетельствует об этом. Нет никаких технических оснований, чтобы сделать это. Поэтому мы придерживаемся нашей стратегии — упреждающего сокращения нашего потребления газа», — заявила Симсон.

Она утверждает, что решить проблему с поставками газа возможно только «путем единства и солидарности».

«Подземные хранилища газа по всему ЕС заполнены на 66% и их заполнение все еще продолжается, то есть и сейчас страны ЕС еще способны получать газа больше, чем они потребляют в летний сезон», — пояснила Симсон.

Еврокомиссар добавила, что на заседании Совета ЕС на уровне министров энергетики выступит также министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Ранее в Британии заявили о панике в Европе из-за заявления «Газпрома».

25 июля «Газпром» объявил об остановке еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

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