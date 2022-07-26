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Bloomberg: «Нафтогаз Украины» выдвинет новое предложение по списанию долга

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РИА «Новости»

«Нафтогаз Украины» планирует подготовить новый план по списанию задолженности после того, как не смогла получить одобрение держателей облигаций на свое предложение заморозить выплаты по облигациям на сумму около $1,4 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания не сообщила подробностей о сроках реализации плана в отчете регулирующих органов, опубликованном в понедельник. В нем также говорится, что кабинет министров Украины не ответил на запрос фирмы об одобрении погашения долга в иностранной валюте.

Ранее сообщалось, что инвесторы отказываются дать «Нафтогазу Украины» двухлетнюю отсрочку на выплаты по еврооблигациям, с помощью которой компания планировала избежать дефолта.

Как говорится в сообщении, держатели еврооблигаций компаний не одобрили предложение компании отсрочить выплаты по ним на два года.

Речь идет о выпусках еврооблигаций на $335 млн с погашением в 2022 году, €600 млн с погашением в 2024 году и $500 млн с погашением в 2026 году.

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