Депутат бундестага Котре: «Северный поток – 2» нужно запустить

Представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре заявил, что газопровод «Северный поток — 2», который был достроен, но так и не принят в эксплуатацию из-за российской военной спецоперации на Украине, нужно использовать для поставок газа в ФРГ. Об этом сообщает ТАСС.

«Северный поток — 2» нужно быстро принять в эксплуатацию, также следует возобновить переговоры по решению конфликта (на Украине)», — рассказал Котре.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек на фоне дальнейшего сокращения поставок газа из России предупредил о серьезности ситуации с энергоснабжением в стране.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя возможность эксплуатации несертифицированного трубопровода «Северный поток — 2» для поставок российского газа, заявил, что в ФРГ есть достаточное количество трубопроводов для контрактных объемов газа.

Так, канцлер упомянул проходящий через Украину трубопровод, Ямал — Европу и «Северный поток — 1». Он подчеркнул, что и Евросоюз, и страны «Большой семерки» (G7) устанавливали эмбарго на российский газ по весомой причине.